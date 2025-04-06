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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне ударили КАБом по многоэтажке в Купянске

Вследствие удара есть двое пострадавших.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Враг терроризирует Харьковщину

Враг терроризирует Харьковщину / © Getty Images

Оккупанты нанесли удар КАБом по многоэтажке в Купянске.

Об этом сегодня, 6 апреля, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«В результате попадания КАБ в 9-й этаж жилого многоквартирного дома произошло возгорание балконов с 2-го по 7-го этажи и четырех квартир. Пожар бушевал на площади 100 м. кв. Частично поврежден этот дом и поврежден остекление окон в трех многоквартирных домах. В результате обстрела пострадали 67-летний мужчина и 78-летняя женщина», — написал он.

Ранее сообщалось, что в результате атаки РФ в Киеве вспыхнули пожары в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах города.

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