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Россияне ударили КАБом по многоэтажке в Купянске
Вследствие удара есть двое пострадавших.
Оккупанты нанесли удар КАБом по многоэтажке в Купянске.
Об этом сегодня, 6 апреля, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
«В результате попадания КАБ в 9-й этаж жилого многоквартирного дома произошло возгорание балконов с 2-го по 7-го этажи и четырех квартир. Пожар бушевал на площади 100 м. кв. Частично поврежден этот дом и поврежден остекление окон в трех многоквартирных домах. В результате обстрела пострадали 67-летний мужчина и 78-летняя женщина», — написал он.
Ранее сообщалось, что в результате атаки РФ в Киеве вспыхнули пожары в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах города.