Россияне ударили несколькими "Шахедами" по Кривому Рогу: есть попадания и разрушения (фото)

В городе произошло три попадания.

Утром 10 октября русские военные ударили беспилотниками по Кривому Рогу Днепропетровской области. Зафиксировано попадание в трех местах.

Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Александр Вилкул.

В результате российской атаки попадание в крышу пятиэтажного дома. Известно о разрушении лестницы. Также из-за "прилета" выбиты окна по меньшей мере у десяти многоэтажек.

"Продолжается спасательная операция, спасатели проводят поквартирный обход. Потерь пока нет, но спасательная операция не закончена", подчеркнул чиновник.

Кроме того, в другом месте в результате попадания "Шахеда" разрушены объект коммунальной инфраструктуры и здание частного сектора. В третьем месте попадания перебит газопровод.

Тем временем глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что из поврежденной части пятиэтажки спасли шесть человек.

ФОТО ПОСЛЕДСТВИЙ

Последствия атаки в Кривой Рог 10 октября. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки в Кривой Рог 10 октября. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки в Кривой Рог 10 октября. / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, 10 октября в Кривом Роге раздавались взрывы из-за угрозы беспилотников. Впоследствии стало известно о "прилете".

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