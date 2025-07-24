Россияне ударили ночью дронами и ракетами: сколько целей уничтожила ПВО

Атака РФ. / © ТСН.ua

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Ночью против 24 июля российские войска запустили по Украине 107 воздушных целей: четыре крылатых ракеты "Искандер-К" и 103 БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов. Уничтожена одна ракета и 90 беспилотников.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 11:30 противовоздушной обороной сбита/подавлена одна крылатая ракета "Искандер-К" и 90 враждебных БпЛА типа Shahed на севере, юге, востоке и в центре страны", - говорится в сообщении.

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Ночью российские войска атаковали Одесскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Донецкую, Черкасскую и Запорожскую области.

Зафиксировано попадание 13 БпЛА и трех ракет в 11 локациях.

По информации военных, россияне запустили беспилотники из Брянска, Курска, Шаталово, Миллерова, Приморско-Ахтарска, а также Чауды и Гвардейского в Крыму.

Напомним, после переговоров в Стамбуле, ночью против 24 июля, российские войска ударили по беспилотникам и ракетам. В результате ночных обстрелов в Украине ранены десять человек. В частности, девятилетний ребенок в Черкассах. Кроме того, три человека погибли в Харьковской области.

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В частности, Одесса пережила адскую ночь. В городе повреждены жилые многоэтажки, произошло разрушение памятников архитектуры в историческом центре города. "Прилет" также произошел по "Привозу". На известном рынке повреждены торговые павильоны и помещения.

Дата публикации 12:14, 23.07.25 Количество просмотров 12 Сумы остались без света и воды после атаки "Шахедов"! Есть раненые!