Россияне ударили ночью по Украине и продолжили рано — детали от Воздушных сил

РФ терроризирует украинцев / © Getty Images

В ночь на 12 октября россияне снова устроили воздушную атаку по Украине — выпустили более 100 ударных дронов и ракету.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 118 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлению, а также управляемой авиационной ракетой Х-31», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 гадал БпЛА типа «Shahed» и дроны-имитаторы разных типов на севере, востоке и юге страны.

«Зафиксировано попадание 1 ракеты и 15 ударных БпЛА на 10 локациях. Атака продолжается — на севере и востоке зашли новые группы ударных БПЛА», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с утра, 12 октября 2025 года, в Киеве и других областях объявлена воздушная тревога . Есть угроза применения БпЛА.