ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2863
Время на прочтение
1 мин

Россияне ударили ночью по Украине и продолжили рано — детали от Воздушных сил

Ночью украинские города снова находились под вражеской атакой. В регионах работала ПВО.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
РФ терроризирует украинцев

РФ терроризирует украинцев / © Getty Images

В ночь на 12 октября россияне снова устроили воздушную атаку по Украине — выпустили более 100 ударных дронов и ракету.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 118 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлению, а также управляемой авиационной ракетой Х-31», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 гадал БпЛА типа «Shahed» и дроны-имитаторы разных типов на севере, востоке и юге страны.

«Зафиксировано попадание 1 ракеты и 15 ударных БпЛА на 10 локациях. Атака продолжается — на севере и востоке зашли новые группы ударных БПЛА», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с утра, 12 октября 2025 года, в Киеве и других областях объявлена воздушная тревога . Есть угроза применения БпЛА.

Дата публикации
Количество просмотров
2863
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie