Россияне ударили новым боеприпасом по больнице Харькова: под завалами могут быть три человека

Атака на Харьков

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Второй день россияне бьют по Харькову новым боеприпасом УМПБ-5. Один из них попал в крышу над входом в областной противотуберкулезный диспансер. Вероятно, под завалами могут быть три человека.

Об этом сообщает «КИЕВ24».

В момент атаки там было 15 работников и около 13 пациентов.

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Пока известно о 12 пострадавших.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по Индустриальному району Харькова боевым дроном типа «Черника».