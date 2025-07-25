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Россияне ударили новым боеприпасом по больнице Харькова: под завалами могут быть три человека
В момент атаки там было 15 работников и около 13 пациентов.
Второй день россияне бьют по Харькову новым боеприпасом УМПБ-5. Один из них попал в крышу над входом в областной противотуберкулезный диспансер. Вероятно, под завалами могут быть три человека.
Об этом сообщает «КИЕВ24».
В момент атаки там было 15 работников и около 13 пациентов.
Пока известно о 12 пострадавших.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по Индустриальному району Харькова боевым дроном типа «Черника».