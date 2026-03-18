Россияне ударили по админзданию одного из областных центров: есть раненые, первые подробности

Удар по Сумам

Армия РФ 18 марта ударила беспилотником по админзданию в Сумах . Пострадал человек.

Об этом пишет глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Как стало известно, прилет БпЛА произошел в Заречном районе города. У локации находился 16-летний парень. Он получил ранение.

Подростка доставили в больницу.

"Медики оказывают необходимую помощь", - сообщил Григоров.

Чиновник детализировал , что парень находился на остановке общественного транспорта во время удара. Он получил тяжелые ранения. Угрозы его жизни, к счастью, нет.

Информация о других пострадавших и последствиях удара уточняется.

По данным соцсети и местных СМИ, оккупанты, вероятно, попали в здание ТЦК. Официального подтверждения пока нет.

При этом "Украинская правда" пишет, что военные подтвердили изданию "прилет" по ТЦК и СП в Сумах. По их данным, в ней не проводились мобилизационные мероприятия, ведь ранее была осуществлена релокация. Без пострадавших.

Редакция ТСН.ua обратилась за комментарием в полицию Сумской области. Информацию об ударе по зданию ТЦК не подтвердили.

Позже в Сумской ОВА нам прокомментировали, прилет был по нежилому административному зданию.

«Пострадавшие – гражданские. Речь идет о ребенке 16 лет, который находился на остановке общественного транспорта. Парня госпитализировали. Также пострадала женщина, сама обратившаяся в больницу. Последствия уточняются. В жилых домах выбиты окна. Пострадали помещение магазинов», — сообщила пресс-служба Сумской ОВА.

В то же время, информацию о том, что прилет произошел по зданию местного ТЦК, не подтверждают и не опровергают.

