Россияне ударили по админзданию одного из областных центров: есть раненые, первые подробности
В результате атаки на Сумы пострадавший.
Армия РФ 18 марта ударила беспилотником по админзданию в Сумах . Пострадал человек.
Об этом пишет глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Как стало известно, прилет БпЛА произошел в Заречном районе города. У локации находился 16-летний парень. Он получил ранение.
Подростка доставили в больницу.
"Медики оказывают необходимую помощь", - сообщил Григоров.
Чиновник детализировал , что парень находился на остановке общественного транспорта во время удара. Он получил тяжелые ранения. Угрозы его жизни, к счастью, нет.
Информация о других пострадавших и последствиях удара уточняется.
По данным соцсети и местных СМИ, оккупанты, вероятно, попали в здание ТЦК. Официального подтверждения пока нет.
При этом "Украинская правда" пишет, что военные подтвердили изданию "прилет" по ТЦК и СП в Сумах. По их данным, в ней не проводились мобилизационные мероприятия, ведь ранее была осуществлена релокация. Без пострадавших.
Редакция ТСН.ua обратилась за комментарием в полицию Сумской области. Информацию об ударе по зданию ТЦК не подтвердили.
Позже в Сумской ОВА нам прокомментировали, прилет был по нежилому административному зданию.
«Пострадавшие – гражданские. Речь идет о ребенке 16 лет, который находился на остановке общественного транспорта. Парня госпитализировали. Также пострадала женщина, сама обратившаяся в больницу. Последствия уточняются. В жилых домах выбиты окна. Пострадали помещение магазинов», — сообщила пресс-служба Сумской ОВА.
В то же время, информацию о том, что прилет произошел по зданию местного ТЦК, не подтверждают и не опровергают.
Атаки на Сумы — последние новости
Ранее РФ нанесла удар по Сумам беспилотниками. Один из дронов попал прямо в офисное здание в центре города, другой — в жилой дом, причинив повреждение и угрозу для людей. Из-за ушибов возникли разрушения. Прошло без погибших, информация о пострадавших и убытках уточняется.
Также россияне недавно попали в поезд «Киев-Сумы». В нем находились 200 человек. К счастью, никто не пострадал.