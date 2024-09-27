Россияне ударили по управлению полиции в Кривом Роге: что известно

Более получаса на Днепропетровщине была воздушная тревога.

Утром пятницы, 27 сентября, российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ракетная атака на Кривой Рог. Враг попал в админздания. Вероятно, под завалами могут быть люди", — сообщил чиновник.

Впоследствии в Национальной полиции уточнили, что россияне ударили ракетой по полицейскому управлению. В результате попадания разрушений получило административное здание, повреждены частные дома, расположенные рядом.

"Около 9:15 враг нанес ракетный удар по районному управлению полиции. Сейчас известно, что в результате попадания есть пострадавшие. Под завалами могут находиться люди", - говорится в сообщении.

Между тем руководитель ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате ракетного удара пострадали.Уже госпитализирован 45-летний мужчина в состоянии средней тяжести.

"Убито админздание, повреждены частные дома. На месте работают экстренные службы. Ищут под завалами людей", - добавил глава ОВА.

Заметим, что воздушная тревога в Днепропетровской области продолжалась с 09:12 до 09:48. ПС предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Напомним, утром во время воздушной тревоги Кривой Рог разрывали взрывы. В воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.

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