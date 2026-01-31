Россияне ударили по авто коммунальщиков: есть погибший и раненые

Последствия атаки / © t.me/VadymFilashkin

Российские войска 30 января атаковали автомобиль коммунальщиков, которые возвращались после выполнения ремонтных работ на инфраструктурном объекте.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкини пишет «Суспільне Донбас».

Под обстрел попали работники коммунального предприятия «Компания „Вода Донбасса“», которые возвращались с ремонта на инфраструктурном объекте.

Генеральный директор предприятия Игорь Новак уточнил, что удар по автомобилю был нанесен российским дроном на оптоволокне. Погибший работал слесарем аварийно-ремонтной бригады. У него остались жена, которая также работает в водной лаборатории предприятия, и двое взрослых детей.

«Они возвращались как раз после ремонта на участке вблизи Славянска. И по дороге в их машину ударил российский дрон на оптоволокне […] Стоит поблагодарить нашу „скорую“. Потому что ребята приехали вместе с нами, не испугались. Мы не знали, жив ли наш сотрудник. Нам сказали, что он тяжелый. Так они приехали вместе с нами», — рассказал Новак.

По его словам, КП «Компания „Вода Донбасса“» — единственное предприятие, обеспечивающее водоснабжение в Донецкой области. За время полномасштабного вторжения более десяти работников компании погибли от российских обстрелов.

«Но несмотря на опасность и атаки российских дронов наши работники выходят на работу, ремонтируют. Потому что на этом предприятии держится водоснабжение той части Донецкой области, которая осталась. Если люди сейчас не придут на работу, то не будет ни воды, ни тепла в этих городах», — добавил Игорь Новак.

