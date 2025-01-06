Россияне ударили по автобусу в Херсоне: есть погибший, много раненых (фото, видео)

По меньшей мере, один человек был убит.

В понедельник, 6 января, российские военные атаковали Херсон. Захватчики ударили БпЛА по общественному транспорту. Есть жертвы.

Об этом сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Российские террористы из беспилотника ударили по общественному транспорту. Попали в автобус, осуществлявший перевозку пассажиров на 3-м маршруте", — говорится в сообщении.

По его словам, по предварительной информации, есть погибшие и раненые.

В свою очередь, глава областной военной администрации Александр Прокудин добавил, что обстрел произошел около 17:00.

"Предварительно, один человек погиб, еще девять – ранены", — сообщил чиновник.

Последствия атаки РФ на автобус в Херсоне / Фото: Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Заметим, Мрочко сообщил об обстреле в Корабельном районе, а Прокудин – Шуменском.

Российские солдаты обстреляли автобус в Херсоне

Как сообщалось, Херсон под нашествием FPV-дронов и артиллерии. Россияне бьют по критической и социальной инфраструктуре города и населённых пунктов области.

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