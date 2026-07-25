ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
248
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала несколько АЗС в одной из областей: подробности

Россияне целили по критическим объектам в регионе.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Дым.

Дым. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В ночь на субботу, 25 июля, российская армия атаковала Полтавскую область. Под ударом БПЛА оказались несколько АЗС и пожарная часть.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

«Враг атаковал несколько объектов на территории Полтавского района», — подчеркнул председатель ОВА.

Российские дроны попали по двум автозаправочным станциям и зданию пожарной части. По словам Дьяковнича, информация о травмированных в экстренные службы не поступала.

Впоследствии глава ОВА добавил, что БПЛА атаковали еще две АЗС в Полтавском районе. Прошло без пострадавших.

Заметим, что в Полтавском районе после полуночи дважды объявляли воздушную тревогу. Первая продолжалась с 00:56 до 01:18, крайняя началась в 05:53.

Как сообщалось, ночью РФ атаковала Украину ударными БПЛА с юга, севера и востока.

В Запорожье в результате удара было повреждено помещение торгового центра. Есть пострадавшие, также возник пожар.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
248
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie