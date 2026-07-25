Россия атаковала несколько АЗС в одной из областей: подробности

Дым. / © Associated Press

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В ночь на субботу, 25 июля, российская армия атаковала Полтавскую область. Под ударом БПЛА оказались несколько АЗС и пожарная часть.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

«Враг атаковал несколько объектов на территории Полтавского района», — подчеркнул председатель ОВА.

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Российские дроны попали по двум автозаправочным станциям и зданию пожарной части. По словам Дьяковнича, информация о травмированных в экстренные службы не поступала.

Впоследствии глава ОВА добавил, что БПЛА атаковали еще две АЗС в Полтавском районе. Прошло без пострадавших.

Заметим, что в Полтавском районе после полуночи дважды объявляли воздушную тревогу. Первая продолжалась с 00:56 до 01:18, крайняя началась в 05:53.

Как сообщалось, ночью РФ атаковала Украину ударными БПЛА с юга, севера и востока.

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В Запорожье в результате удара было повреждено помещение торгового центра. Есть пострадавшие, также возник пожар.

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