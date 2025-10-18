Россияне ударили по АЗС в Сумах: что известно

Спасатели.

Российская армия с ночи наносит массированные удары по Сумам. Оккупанты прицельно атаковали ударным БпЛА автозаправку в Заречном районе города.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Предварительно обошлось без погибших. Известно об одной пострадавшей – 51-летней женщине”, - сообщил чиновник.

Кроме того, россияне атаковали беспилотниками и управляемыми авиабомбами старостаты общины. Из-за "прилетов" есть повреждения жилых домов. Масштабы разрушений уточняются.

По словам руководителя ОВА, угроза повторных атак сохраняется.

Напомним, ночью Россия ударила по Полтаве. Возник мощный пожар на складе готовой продукции одного из местных предприятий. По данным ГСЧС, огонь быстро распространился и охватил значительную площадь - около 1500 квадратных метров помещения.

