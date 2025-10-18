ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
188
Время на прочтение
1 мин

Россияне ударили по АЗС в Сумах: что известно

Оккупанты атакуют регион беспилотниками и авиабомбами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Спасатели.

Спасатели.

Российская армия с ночи наносит массированные удары по Сумам. Оккупанты прицельно атаковали ударным БпЛА автозаправку в Заречном районе города.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Предварительно обошлось без погибших. Известно об одной пострадавшей – 51-летней женщине”, - сообщил чиновник.

Кроме того, россияне атаковали беспилотниками и управляемыми авиабомбами старостаты общины. Из-за "прилетов" есть повреждения жилых домов. Масштабы разрушений уточняются.

По словам руководителя ОВА, угроза повторных атак сохраняется.

Напомним, ночью Россия ударила по Полтаве. Возник мощный пожар на складе готовой продукции одного из местных предприятий. По данным ГСЧС, огонь быстро распространился и охватил значительную площадь - около 1500 квадратных метров помещения.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
188
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie