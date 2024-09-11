Россияне ударили по больнице на Черниговщине (фото)

В ночь на 11 сентября армия Российской Федерации ударила по больнице в Семеновке Черниговской области. Россияне обстреляли медучреждение по артиллерии.

Об этом сообщил глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус.

"Серьезно повреждены окна, частично нет электроснабжения. Предварительно пациенты и персонал не пострадали", — сообщил глава ОВА.

По словам Чауса, в течение суток оккупанты 20 раз обстреляли приграничья Черниговской области. Зафиксировано 66 взрывов. В частности, трижды россияне избивали КАБами.

Армия РФ ударила по больнице в Черниговской области. / Фото: Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Россияне ударили из артиллерии по больнице Черниговской области. / Фото: Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Из-за вражеских обстрелов в селе Семеновской общины ранен 71-летний мужчина. В селе горел жилой дом и хозяйственные постройки.

Как сообщалось, в США оценили ситуацию вокруг города Покровск Донецкой области. Российские оккупационные войска добились определенных успехов. Впрочем, США точной информации о захваченных территориях нет.

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