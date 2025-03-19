Россияне ударили по больнице в Сумах: что известно

Поздно вечером 18 марта российские военные ударили по Сумам. Оккупанты атаковали медицинское учреждение в городе. Обошлось без пострадавших

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По информации спасателей, была проведена эвакуация 147 пациентов больницы, из которых девять — маломобильные. К счастью, никто из людей не пострадал.

Также взрывной волной повреждено помещение детского медицинского учреждения. Заметим, по информации ОВА, произошло падение российского беспилотника на крышу областной клинической больницы.

Фото

Последствия атаки по Сумам 18 марта. / Фото: МВД

Последствия атаки по Сумам 18 марта. / Фото: МВД

Последствия атаки по Сумам 18 марта. / Фото: МВД

Как сообщалось, этой ночью россияне атаковали Киев "Шахедами". В столице воздушная тревога продолжалась около шести часов.

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