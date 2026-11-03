Россияне ударили по больнице в Харькове: количество пострадавших исчисляется десятками

Скорая помощь / © Pexels

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В Харькове количество пострадавших в результате российского удара по медицинскому учреждению в Немышлянском районе возросло до 46 человек.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов .

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По его словам, в результате попадания повреждено более тысячи окон в здании больницы и окрестных многоэтажках.

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Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал о 25 пострадавших . По уточненной информации, удар пришелся на переход между корпусами медучреждения.

Также в ОВА сообщали о повреждении здания одного из медицинских отделений, окон четырех многоэтажек и 10 легковых автомобилей. В другие медучреждения планировали эвакуировать 200 пациентов.

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