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- Украина
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Россияне ударили по больнице в Харькове: количество пострадавших исчисляется десятками
В больнице и окрестных многоэтажках повреждено более тысячи окон.
В Харькове количество пострадавших в результате российского удара по медицинскому учреждению в Немышлянском районе возросло до 46 человек.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов .
По его словам, в результате попадания повреждено более тысячи окон в здании больницы и окрестных многоэтажках.
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал о 25 пострадавших . По уточненной информации, удар пришелся на переход между корпусами медучреждения.
Также в ОВА сообщали о повреждении здания одного из медицинских отделений, окон четырех многоэтажек и 10 легковых автомобилей. В другие медучреждения планировали эвакуировать 200 пациентов.