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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне ударили по больнице в Харькове: количество пострадавших исчисляется десятками

В больнице и окрестных многоэтажках повреждено более тысячи окон.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Скорая помощь

Скорая помощь / © Pexels

В Харькове количество пострадавших в результате российского удара по медицинскому учреждению в Немышлянском районе возросло до 46 человек.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов .

По его словам, в результате попадания повреждено более тысячи окон в здании больницы и окрестных многоэтажках.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал о 25 пострадавших . По уточненной информации, удар пришелся на переход между корпусами медучреждения.

Также в ОВА сообщали о повреждении здания одного из медицинских отделений, окон четырех многоэтажек и 10 легковых автомобилей. В другие медучреждения планировали эвакуировать 200 пациентов.

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