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- Украина
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Россияне ударили по большому областному центру: есть погибший
Запорожье снова оказалось под ударом российской авиации.
Российские войска снова атаковали Запорожье. В результате удара по Заводскому району города погиб мужчина.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.
Россияне ударили по Запорожью 22 ноября: какие последствия атаки
«В результате атаки по Заводскому району погиб мужчина», — написал Михаил Семикин. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Перед сообщением о гибели человека Воздушные силы ВСУ информировали о пусках управляемых авиационных бомб в направлении Запорожья.
Напомним, ранее ТСН.ua сообщал о массированной российской атаке на Запорожье в ночь на 21 ноября. Тогда в результате обстрела ранения получили два человека, среди них — ребенок. Также в жилом секторе вспыхнули пожары и повреждены многоквартирные дома.