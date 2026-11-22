Атака РФ на Запорожье. / © Associated Press

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Российские войска снова атаковали Запорожье. В результате удара по Заводскому району города погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.

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«В результате атаки по Заводскому району погиб мужчина», — написал Михаил Семикин. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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Перед сообщением о гибели человека Воздушные силы ВСУ информировали о пусках управляемых авиационных бомб в направлении Запорожья.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал о массированной российской атаке на Запорожье в ночь на 21 ноября. Тогда в результате обстрела ранения получили два человека, среди них — ребенок. Также в жилом секторе вспыхнули пожары и повреждены многоквартирные дома.

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