Россияне ударили по большому областному центру: есть потерпевшие

Удар по Днепру

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В Днепре россияне атаковали предприятие легкой промышленности, из-за чего пострадали люди. В одном из помещений разрушен потолок и повреждено производственное оборудование.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Олекасандр Ганжа.

По данным властей, трое пострадавших мужчин госпитализированы.

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"Медики оценивают их состояние как средней тяжести", - говорится в материале.

Информация будет обновляться.

Напомним, Россия атаковала Днепр 2 июня . Стало известно, что удар пришелся на многоэтажку. Из-за атаки ранения получили люди, в частности дети. «Медицинская помощь понадобилась брату и сестре. Оба госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести», — подчеркнул глава ОВА.

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