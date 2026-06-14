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- Украина
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Россияне ударили по большому областному центру: есть потерпевшие
В результате российской атаки по Днепру ранения получили семь человек.
В Днепре россияне атаковали предприятие легкой промышленности, из-за чего пострадали люди. В одном из помещений разрушен потолок и повреждено производственное оборудование.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Олекасандр Ганжа.
По данным властей, трое пострадавших мужчин госпитализированы.
"Медики оценивают их состояние как средней тяжести", - говорится в материале.
Информация будет обновляться.
Напомним, Россия атаковала Днепр 2 июня . Стало известно, что удар пришелся на многоэтажку. Из-за атаки ранения получили люди, в частности дети. «Медицинская помощь понадобилась брату и сестре. Оба госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести», — подчеркнул глава ОВА.