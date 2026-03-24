Россияне нанесли повторный удар по большому областному центру: над городом столб дыма (видео)

Столб дыма

Утром 24 марта армия РФ нанесла удар по Запорожью , вспыхнул пожар. Есть пострадавший человек.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, россияне нанесли удар по одному из районов Запорожья.

«Дым, который могут видеть запорожцы – следствие вражеского удара – горит АЗС», – добавил чиновник.

Предварительно, подчеркнул Федоров, обошлось без пострадавших. Информация будет обновляться.

По обновленной информации, из-за удара РФ пострадал мужчина.

«Ранен получил 50-летний мужчина», — написал Федоров.

ОВА обнародовала больше кадров, демонстрирующих последствия атаки на Запорожье.

Ночной удар по Запорожью – что известно

Ночью 24 марта армия РФ массированно ударила по Запорожью . Это был комбинированный удар ракетами и дронами. В результате атаки погиб один человек, еще трое — получили ранения. Также известно, что повреждены жилые дома, магазин и промышленный объект.

Впоследствии количество пострадавших выросло до пяти. Всем оказывается помощь. На местах работают экстренные службы, продолжая ликвидировать последствия обстрелов.