Россияне нанесли повторный удар по большому областному центру: над городом столб дыма (видео)
Россияне терроризировали жителей Запорожья ночью 24 марта, и к утру — нанесли повторный удар.
Утром 24 марта армия РФ нанесла удар по Запорожью , вспыхнул пожар. Есть пострадавший человек.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, россияне нанесли удар по одному из районов Запорожья.
«Дым, который могут видеть запорожцы – следствие вражеского удара – горит АЗС», – добавил чиновник.
Предварительно, подчеркнул Федоров, обошлось без пострадавших. Информация будет обновляться.
По обновленной информации, из-за удара РФ пострадал мужчина.
«Ранен получил 50-летний мужчина», — написал Федоров.
ОВА обнародовала больше кадров, демонстрирующих последствия атаки на Запорожье.
Ночной удар по Запорожью – что известно
Ночью 24 марта армия РФ массированно ударила по Запорожью . Это был комбинированный удар ракетами и дронами. В результате атаки погиб один человек, еще трое — получили ранения. Также известно, что повреждены жилые дома, магазин и промышленный объект.
Впоследствии количество пострадавших выросло до пяти. Всем оказывается помощь. На местах работают экстренные службы, продолжая ликвидировать последствия обстрелов.