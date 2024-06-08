Россияне ударили по частному дому в Полтавской области: погибла женщина (фото)

Накануне армия РФ атаковала Полтавскую область. Произошло попадание в частный дом. Сегодня, 8 июня, скончалась спасенная из-под завалов женщина.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

"Женщина, которую вчера спасли из-под завалов, умерла. Врачи до последней минуты боролись за ее жизнь", — говорится в сообщении.

Отметим, вчера глава области сообщил, что во время разбора завалов спасатели спасли женщину. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Кроме того, медики оказали помощь двум людям с острой реакцией на стресс.

Спасатели вытащили из-под завалов женщину, но она скончалась. Фото: Филипп Пронин.

Россияне 7 июня атаковали Полтавскую область. Фото: Филипп Пронин.

Напомним, 7 июня россияне нанесли удар по Полтавщине. ПС ВСУ предупреждали о ракете в направлении области. Мониторинги информировали о взрывах области.

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