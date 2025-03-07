Россияне ударили по Черниговской области: какие последствия

Информации о потерпевших нет.

Этой ночью оккупационная армия РФ атаковала Черниговскую область. Поврежден один из производственных объектов в Прилукском районе.

Об этом сообщил руководитель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Ночью российские террористы атаковали украинские объекты критической инфраструктуры. В Черниговской области взрывы раздавались в Прилуччине. Поврежден один из производственных объектов", — подчеркнул чиновник.

Как сообщалось, на рассвете 7 марта армия РФ атаковала Прикарпатье. Во время воздушной тревоги в области раздались взрывы. Работали силы ПВО.

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