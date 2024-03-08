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Россияне ударили по Чугуеву: среди пострадавших – ребенок (фото)

Россияне ударили по Чугуеву: среди пострадавших – ребенок (фото)

Обстрел. / Фото: Associated Press

В городе повреждены здания.

Ночью против 8 марта российская оккупационная армия нанесла удары по Чугуеву Харьковской области. Произошли разрушения. Есть потерпевшие.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в результате удара оккупантов по городу пострадали пять человек, среди них трехлетний ребенок.

"Госпитализированы три человека. Двоим, в том числе и ребенку, оказали медицинскую помощь на месте", — подчеркнул Синегубов.

Известно также, что зафиксировано разрушение рядом с девятиэтажным жилым домом. Также повреждены магазины, гостиница и около 13 автомобилей.

Ночью россияне атаковали Чугуев в Харьковской области. / ©
Ночью россияне атаковали Чугуев в Харьковской области.
Ночью россияне атаковали Чугуев в Харьковской области. / © Олег Синєгубов
Ночью россияне атаковали Чугуев в Харьковской области. / Фото: Олег Синєгубов

Как сообщалось, накануне ночью российские дроны ударили по учебному полигону в Харьковской области. Жертв и пострадавших нет. Впрочем, частично разрушено одноэтажное административное здание учебного полигона.

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