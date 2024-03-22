Россияне ударили по дамбе ДнепроГЭС: Федоров рассказал детали атаки

В ночь на 22 марта Россия нанесла массированный удар по Украине — вечером дронами, а к утру ракетами. Целили преимущественно по энергетической структуре и жилым домам. Одна из целей оккупантов – ДнепроГЭС.

Подробности атаки рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Враг целил по критической инфраструктуре, которая не имеет никакого отношения к военным, никакого отношения к военной промышленности. Чисто критическая инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность наших жителей. Одним из таких объектов является ДнепроГЭС. Действительно сегодня на данный час движение автомобилей через ДнепроГЭС перекрыто ", – рассказал он.

По данным Федорова, часть инфраструктуры пострадала.

"Пока спасатели работают на территории и ДнепроГЭС, и всех других поврежденных объектах. Чуть позже дадим расширенную информацию. Наша цель — восстановить все как можно скорее, чтобы возобновить движение. Я уверен, что нам это удастся в ближайшие часы, максимум — сутки для возобновление движения", — резюмировал глава Запорожской ОВА.

Напомним, в Украине в ночь на 22 марта объявили масштабную воздушную тревогу. Оккупационная армия России совершила комбинированную атаку ракетами и дронами. Пострадала критическая инфраструктура – в некоторых городах есть проблемы со светом и водоснабжением.

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