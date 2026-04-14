- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1524
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по дамбе на Харьковщине: детали от ОВА
Армия РФ направила шесть КАБов на Печенежскую дамбу в Харьковской области.
Россияне 14 апреля атаковали дамбу на Харьковщине . Это важный критический объект региона.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.
По его словам, 6 управляемых авиабомб оккупанты направили на Печенежскую дамбу в Чугуевском районе.
«Это наибольшее водохранилище области и критически важный объект — как для Харькова, так и для всей территории», — подчеркнул он.
Ранее говорилось, что в Харькове днем 14 апреля прогремели взрывы — город атаковали российские беспилотники. По данным властей, зафиксированы попадания в Шевченковском и Киевском районах, есть пострадавшие. Детали о последствиях уточняются. Жителей призвали оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями.