Украина
1524
1 мин

Россияне ударили по дамбе на Харьковщине: детали от ОВА

Армия РФ направила шесть КАБов на Печенежскую дамбу в Харьковской области.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Столб дыма

Россияне 14 апреля атаковали дамбу на Харьковщине . Это важный критический объект региона.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

По его словам, 6 управляемых авиабомб оккупанты направили на Печенежскую дамбу в Чугуевском районе.

«Это наибольшее водохранилище области и критически важный объект — как для Харькова, так и для всей территории», — подчеркнул он.

Ранее говорилось, что в Харькове днем 14 апреля прогремели взрывы — город атаковали российские беспилотники. По данным властей, зафиксированы попадания в Шевченковском и Киевском районах, есть пострадавшие. Детали о последствиях уточняются. Жителей призвали оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями.

