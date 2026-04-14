Россияне ударили по дамбе на Харьковщине: детали от ОВА

Столб дыма

Россияне 14 апреля атаковали дамбу на Харьковщине . Это важный критический объект региона.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

По его словам, 6 управляемых авиабомб оккупанты направили на Печенежскую дамбу в Чугуевском районе.

«Это наибольшее водохранилище области и критически важный объект — как для Харькова, так и для всей территории», — подчеркнул он.

Ранее говорилось, что в Харькове днем 14 апреля прогремели взрывы — город атаковали российские беспилотники. По данным властей, зафиксированы попадания в Шевченковском и Киевском районах, есть пострадавшие. Детали о последствиях уточняются. Жителей призвали оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями.