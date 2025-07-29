Россияне ударили по Днепропетровщине: есть "прилет" по роддому и погибшие (фото)

Пострадавшая из-за российской атаки на Днепропетровскую область / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

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Российские войска в ночь на 29 июля нанесли ракетный удар по Каменскому Днепропетровской области. Там погибли два человека, есть и пострадавшие. Под вражеской атакой находились также Никопольский и Синельниковский районы области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Из-за ракетного удара по Каменскому было частично разрушено трехэтажное здание, которое не эксплуатировалось. Рядом были повреждены медицинские учреждения: роддом и отделение городской больницы.

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В результате вражеской атаки погибли два человека. Еще пять человек пострадали. Две женщины находятся в тяжелом состоянии, одна из них — беременная. Еще трое пациентов находятся состоянии средней тяжести.

В то же время Никопольщину россияне атаковали из артиллерии и дронами. Зафиксированы попадания по Марганецкой, Покровской громадах и Никополю. Повреждены автомобили, восемь частных домов, четыре хозяйственные постройки и гараж. Также изуродованы развлекательное заведение, магазин, админздание, инфраструктура и линия электропередач. Загорелась машина.

Во время ударов по Синельниковскому району российские оккупанты били по Межевской, Дубовиковской и Славянской громадам. Враг применял FPV-дроны и УАБы. Погиб один человек, еще двое пострадали. Были повреждены четыре частных дома, админздание, магазины, АЗС, авто. Вспыхнули пожары.

Кроме того, накануне вечером российская армия нанесла удар УАБами по Великомихайловской громаде. Там погибла 75-летняя женщина и пострадал 68-летний мужчина. Был поврежден частный дом.

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В ночь на 29 июля защитники неба сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник.

Последствия российской атаки на Днепропетровскую область / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия российской атаки на Днепропетровскую область / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия российской атаки на Днепропетровскую область / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия российской атаки на Днепропетровскую область / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия российской атаки на Днепропетровскую область / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия российской атаки на Днепропетровскую область / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия российской атаки на Днепропетровскую область / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, этой же ночью российская армия ударила по исправительной колонии в Запорожской области. Погибли по меньшей мере 16 человек, еще десятки — получили ранения.