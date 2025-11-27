Россияне ударили по Днепропетровщине: есть раненые, возникли пожары и разрушения (фото)

Поврежденное здание в результате атаки на Днепропетровскую область

Российская армия атаковала дронами несколько громад Днепропетровской области, а город Никополь обстреляли из артиллерии. Пострадали три человека, возник ряд пожаров и зафиксированы разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Враг дронами ударил по Николаевской и Дубовиковской громадам Синельниковского района. Там ранения получили 67-летняя женщина и 71-летний мужчина. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Из-за российских ударов горели магазин, пристройка к дому, летняя кухня, гараж, авто, беседка. Возгорание возникло и внутри частного дома, который был разрушен. Спасатели потушили все пожары.

Повреждены также детсад, инфраструктура.

Никополь российские захватчики обстреляли из артиллерии.

Из-за вечерней атаки на Марганец к врачам обратился 50-летний пострадавший мужчина. Он будет лечиться дома.

Защитники неба уничтожили на Днепропетровщине три вражеских дрона.

Напомним, в ночь на 27 ноября россияне атаковали Одесскую область ударными дронами. Есть частичные разрушения объектов гражданской инфраструктуры и вспыхнули пожары. К счастью, обошлось без жертв.