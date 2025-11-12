Россияне ударили по Днепропетровщине: есть жертва и разрушения (фото)

Пожар на Днепропетровщине в результате российской атаки

Российские войска атаковали Днепропетровскую область дронами и из артиллерии в ночь на 12 ноября. Зафиксированы повреждения, возникли пожары и погиб человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Оккупанты атаковали дронами по Васильковской громаде, что в Синельниковском районе. Там погиб 47-летний мужчина. Была повреждена инфраструктура.

Враг применил БпЛА и для атаки на Павлоград. Там вспыхнули пожары. Были повреждены частные предприятия, авто.

С артиллерии и FPV-дроном российская армия атаковала Никопольский район. Захватчики попали по райцентру и Покровской громаде. Горел частный дом.

В то же время силы противовоздушной обороны уничтожили в области восемь вражеских беспилотников.

К слову, военный эксперт Иван Ступак прогнозирует, что зимой российские оккупанты будут концентрировать удары по критической инфраструктуре Украины. Эксперт считает, что у России есть достаточно ракет и она изменит тактику с «распыленных» ударов по всей стране на массированные атаки по конкретным регионам. Самая большая угроза существует для прифронтовых и приграничных регионов (Сумы, Харьков, Днепр, Запорожье, Николаев, Одесса, Херсон), куда могут долетать даже управляемые авиабомбы.