ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
69
Время на прочтение
1 мин

Россияне ударили по Днепропетровщине: какие последствия

Российские войска 20 октября обстреляли Днепропетровскую область. ОВА сообщила о последствиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака РФ на Днепропетровщину

Атака РФ на Днепропетровщину

Ночью 20 октября россияне атаковали Днепропетровщину. Есть разрушение.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Вячеслав Гайваненко.

Как отмечается, армия РФ попала беспилотниками по Межевскому и Покровскому общинам Синельниковского района. В результате обстрела возник пожар в пятиэтажке, загорелись магазины. Поврежден дом культуры.

Атака РФ на Днепропетровщину

Атака РФ на Днепропетровщину

Удар понесла и Никопольщина — кафиры уготовили FPV-дроном и артиллерией. Враг попал по Никополю и Покровской общине, из-за чего повреждены 4 частных дома, 6 хозяйственных сооружений и линия электропередач.

"Погибших и пострадавших нет", - резюмировал Гайваненко.

Атака РФ на Днепропетровщину

Атака РФ на Днепропетровщину

Напомним, утром 13 октября в Днепропетровской области раздавались взрывы.

Так, местные жители сообщили о взрывах в Днепропетровской области. Это произошло после оглашения воздушной тревоги.

Дата публикации
Количество просмотров
69
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie