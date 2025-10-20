- Дата публикации
Россияне ударили по Днепропетровщине: какие последствия
Российские войска 20 октября обстреляли Днепропетровскую область. ОВА сообщила о последствиях.
Ночью 20 октября россияне атаковали Днепропетровщину. Есть разрушение.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Вячеслав Гайваненко.
Как отмечается, армия РФ попала беспилотниками по Межевскому и Покровскому общинам Синельниковского района. В результате обстрела возник пожар в пятиэтажке, загорелись магазины. Поврежден дом культуры.
Удар понесла и Никопольщина — кафиры уготовили FPV-дроном и артиллерией. Враг попал по Никополю и Покровской общине, из-за чего повреждены 4 частных дома, 6 хозяйственных сооружений и линия электропередач.
"Погибших и пострадавших нет", - резюмировал Гайваненко.
Напомним, утром 13 октября в Днепропетровской области раздавались взрывы.
Так, местные жители сообщили о взрывах в Днепропетровской области. Это произошло после оглашения воздушной тревоги.