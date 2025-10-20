Россияне ударили по Днепропетровщине: какие последствия

Атака РФ на Днепропетровщину

Ночью 20 октября россияне атаковали Днепропетровщину. Есть разрушение.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Вячеслав Гайваненко.

Как отмечается, армия РФ попала беспилотниками по Межевскому и Покровскому общинам Синельниковского района. В результате обстрела возник пожар в пятиэтажке, загорелись магазины. Поврежден дом культуры.

Удар понесла и Никопольщина — кафиры уготовили FPV-дроном и артиллерией. Враг попал по Никополю и Покровской общине, из-за чего повреждены 4 частных дома, 6 хозяйственных сооружений и линия электропередач.

"Погибших и пострадавших нет", - резюмировал Гайваненко.

Напомним, утром 13 октября в Днепропетровской области раздавались взрывы.

Так, местные жители сообщили о взрывах в Днепропетровской области. Это произошло после оглашения воздушной тревоги.