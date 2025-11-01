- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 570
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по Днепропетровщине: какие последствия
Из-за обстрела Днепропетровщины 1 ноября погиб человек.
В субботу, 1 ноября, армия РФ ударила по Днепропетровской области. Есть пострадавшие и, к сожалению, погибший человек.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко.
Какие последствия обстрела Днепропетровщины
По данным властей, 1 ноября РФ атаковала:
Самаровский район – возник пожар, изуродованный магазин. Предварительно есть погибшие и раненые;
Никопольщина – враг бил FPV-дронами и артиллерией. Пострадавший райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская, Красногригорьевская общины.
«К сожалению, есть погибший. Кроме женщины, пострадал еще 73-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно», — констатировал Гайваненко.
Повреждены 2 частных дома. Изуродованы 2 авто, еще один уничтожен. Загорелось не эксплуатируемое здание.
Шахтерская и Петропавловская общины Синельниковского района - удар БпЛА, поврежденная инфраструктура
По состоянию на 20.21 в Самаровском районе пострадали 8 человек.
«Все госпитализированы. Половина - "тяжелые". Остальные в состоянии средней тяжести», — сказал Гайваненко.
Впоследствии стало известно, что есть жертва.
«К сожалению, такие неутешительные данные на эту минуту… Самые искренние соболезнования родным и близким. Разрушенный магазин. Повреждены 7 жилых домов. Информацию продолжаем уточнять», — заключил чиновник.
Ранее армия РФ ударила ракетой по Днепру. Кроме того, в области сбили 22 вражеских БПЛА.
«Враг атаковал Днепр ракетой. Ее направил на предприятие. Погибших и пострадавших нет», — говорится в заявлении главы ОВА.