Россияне ударили по Днепропетровщине: какие последствия

Удар по Днепропетровщине

В субботу, 1 ноября, армия РФ ударила по Днепропетровской области. Есть пострадавшие и, к сожалению, погибший человек.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко.

Какие последствия обстрела Днепропетровщины

По данным властей, 1 ноября РФ атаковала:

Самаровский район – возник пожар, изуродованный магазин. Предварительно есть погибшие и раненые;

Никопольщина – враг бил FPV-дронами и артиллерией. Пострадавший райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская, Красногригорьевская общины.

«К сожалению, есть погибший. Кроме женщины, пострадал еще 73-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно», — констатировал Гайваненко.

Повреждены 2 частных дома. Изуродованы 2 авто, еще один уничтожен. Загорелось не эксплуатируемое здание.

Шахтерская и Петропавловская общины Синельниковского района - удар БпЛА, поврежденная инфраструктура

По состоянию на 20.21 в Самаровском районе пострадали 8 человек.

«Все госпитализированы. Половина - "тяжелые". Остальные в состоянии средней тяжести», — сказал Гайваненко.

Впоследствии стало известно, что есть жертва.

«К сожалению, такие неутешительные данные на эту минуту… Самые искренние соболезнования родным и близким. Разрушенный магазин. Повреждены 7 жилых домов. Информацию продолжаем уточнять», — заключил чиновник.

Ранее армия РФ ударила ракетой по Днепру. Кроме того, в области сбили 22 вражеских БПЛА.

«Враг атаковал Днепр ракетой. Ее направил на предприятие. Погибших и пострадавших нет», — говорится в заявлении главы ОВА.