Россияне ударили по Днепропетровщине: вспыхнул масштабный пожар

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В Павлограде после российской атаки возник масштабный пожар. Огонь охватил территорию станции технического обслуживания, где загорелись грузовики.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

На месте происшествия работают все экстренные службы, ликвидирующие последствия вражеского удара.

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По предварительной информации, в результате атаки обошлось без пострадавших. Информация о масштабах разрушений и возможных последствиях уточняется.

Ранее российские войска атаковали Павлоград Днепропетровской области, в результате чего произошло попадание в многоэтажный жилой дом. Из-за удара возник пожар, повреждения получили и другие объекты гражданской инфраструктуры. На месте работали спасатели и другие экстренные службы. Число пострадавших возросло до 10 человек.

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