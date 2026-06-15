- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по Днепру: что разрушено и повреждено (фото)
В результате очередной российской атаки на Днепр потерпела разрушение гражданская инфраструктура города — повреждены учебные заведения и объект культуры.
Российские войска нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушено одно из помещений местного колледжа. О последствиях атаки сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .
По его словам, мощная взрывная волна также выбила окна в здании школы и одном из заведений культуры. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.
На местах попаданий работают экстренные службы, ликвидирующие последствия очередного российского удара по гражданской инфраструктуре города. Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время опасности.
Добавим, что ранее предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний эмоционально отреагировал на российскую атаку по Киеву в ночь на 15 июня, в результате которой пострадала территория Киево-Печерской Лавры .