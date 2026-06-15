Россияне ударили по Днепру: что разрушено и повреждено (фото)

Атака на Днепр

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Российские войска нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушено одно из помещений местного колледжа. О последствиях атаки сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

По его словам, мощная взрывная волна также выбила окна в здании школы и одном из заведений культуры. Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

На местах попаданий работают экстренные службы, ликвидирующие последствия очередного российского удара по гражданской инфраструктуре города. Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время опасности.

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Добавим, что ранее предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний эмоционально отреагировал на российскую атаку по Киеву в ночь на 15 июня, в результате которой пострадала территория Киево-Печерской Лавры .

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