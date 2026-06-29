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Россия ударила по большому областному центру: есть погибшие, десятки раненых (фото)
Из-за удара РФ по Днепру есть погибшие и раненые.
Утром 29 июня армия РФ нанесла удар по Днепру. Пятеро погибших, еще 21 человек ранен.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Как отметил чиновник, повреждено частное предприятие. На месте работают все соответствующие службы.
Что известно о пострадавших из-за удара по Днепру
Известно, что из-за утренней атаки на Днепр погибли пять человек. В больнице умер тяжелораненый мужчина.
По состоянию на 12:30 количество раненых из-за удара РФ по Днепру возросло до 21 человека.
«Пять человек в тяжелом состоянии — это мужчины 22, 33, 54, 58 и 59 лет», — добавил Ганжа.
Удар по Днепру — фото последствий
Ранее мы писали, что кафиры нанесли удар по Днепру кассетной ракетой типа «Искандер». В результате атаки зафиксированы серьезные разрушения гражданской инфраструктуры, в частности повреждены Дом органной и камерной музыки, учебные заведения и жилые дома. Информация о пострадавших уточнялась.