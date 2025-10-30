Россияне ударили по Днепру: есть повреждения инфраструктуры

Взрыв

В четверг, 30 октября, в Днепре прогремели взрывы в результате очередной российской ракетной атаки. Под удар попал объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Стоит отметить, что около 12:00 в городе прогремели взрывы после сообщений Воздушных сил о приближении скоростной цели.

Напомним, в ночь на 30 октября Россия осуществила одну из самых масштабных атак с начала войны — комбинированный удар с использованием более 700 воздушных целей. Противник запустил «Кинжалы», «Калибры» и сотни дронов-камикадзе «Шахед». Силы ПВО сбили 623 объекта, впрочем, на более 20 локациях по Украине зафиксировано попадание.

В Запорожье в результате обстрелов повреждены жилые дома, разрушено общежитие. Есть десятки раненых, среди них дети, и по меньшей мере двое погибших.

Также россияне массированно атаковали Винницкую область и попали в критическую и гражданскую инфраструктуру. Повреждены также транспортные средства и жилые дома. От вражеской атаки умерла 7-летняя девочка.

Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров усилить давление на Россию — в частности, через новые санкции против ее энергетического сектора и финансовой системы.