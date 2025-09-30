- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 4890
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по Днепру: первые детали и кадры последствий
Жители Днепра около 16:07 услышали звуки взрывов. В центре Днепра фиксируют прилеты. Видно задымление.
В Днепре днем 30 сентября раздались взрывы. Россияне атаковали центр города БПЛА. Сейчас известно об одном погибшем и 20 раненых.
Россияне ударили по Днепру
Как отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, россияне атаковали Днепр БпЛА. В городе произошли пожары.
Обновлено в 18:29. В Днепре уже известно о 20 пострадавших.
В городе огнем охватило офисное помещение и автомобиль. Повреждены многоквартирный дом, общежитие, учреждение культуры. Уничтожены 2 машины, еще 17 повреждены.
Обновлено в 18:10. Количество пострадавших в Днепре увеличилось до 15. Также стало известно, что в результате атаки умер мужчина, который находился в тяжелом состоянии.
“Медики работают. По их информации, на данный момент уже 15 раненых. Двое из них будут приходить в себя дома. Остальные – в больницах”, – добавил Сергей Лысак.
По словам мэра Днепра Бориса Филатова, в результате удара повреждено здание медцентра и детской стоматологии.
Обновлено в 17:12. В результате атаки по Днепру известно о 12 пострадавших.
“У них осколочные ранения, рваные раны, ушибы. Большинство – госпитализированы. Один человек в тяжелом состоянии”, — отметили в ОВА.
Ранее мы писали, что 20 сентября РФ атаковала Днепр, ранив 26 человек. Так, 14 пострадавших находятся в больнице, остальные будут восстанавливаться дома.
«В тяжелом состоянии 55-летний мужчина. У него ожоги 70% тела. За его жизнь борются медики», - сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Позже Лисак количество пострадавших увеличилось до 30 человек.