Россияне ударили по Днепру: первые детали и кадры последствий

Столб дыма.

В Днепре днем 30 сентября раздались взрывы. Россияне атаковали центр города БПЛА. Сейчас известно об одном погибшем и 20 раненых.

Дата публикации 16:42, 30.09.25 Количество просмотров 392 Россияне ударили по центру Днепра

Россияне ударили по Днепру

Как отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, россияне атаковали Днепр БпЛА. В городе произошли пожары.

Обновлено в 18:29. В Днепре уже известно о 20 пострадавших.

В городе огнем охватило офисное помещение и автомобиль. Повреждены многоквартирный дом, общежитие, учреждение культуры. Уничтожены 2 машины, еще 17 повреждены.

Обновлено в 18:10. Количество пострадавших в Днепре увеличилось до 15. Также стало известно, что в результате атаки умер мужчина, который находился в тяжелом состоянии.

“Медики работают. По их информации, на данный момент уже 15 раненых. Двое из них будут приходить в себя дома. Остальные – в больницах”, – добавил Сергей Лысак.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, в результате удара повреждено здание медцентра и детской стоматологии.

Обновлено в 17:12. В результате атаки по Днепру известно о 12 пострадавших.

“У них осколочные ранения, рваные раны, ушибы. Большинство – госпитализированы. Один человек в тяжелом состоянии”, — отметили в ОВА.

Ранее мы писали, что 20 сентября РФ атаковала Днепр, ранив 26 человек. Так, 14 пострадавших находятся в больнице, остальные будут восстанавливаться дома.

«В тяжелом состоянии 55-летний мужчина. У него ожоги 70% тела. За его жизнь борются медики», - сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Позже Лисак количество пострадавших увеличилось до 30 человек.