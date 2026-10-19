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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне ударили по Днепру: повреждены дома, под завалами могут быть люди

В результате российской атаки на Днепр повреждены частные дома. Пострадала 84-летняя госпитализированная женщина. Есть опасения, что в поврежденных домах остались заблокированные люди.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Днепр

Днепр

Российские войска нанесли удар по Днепру 19 октября. В результате атаки повреждены частные жилые дома. По предварительной информации, внутри могут находиться заблокированные люди.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

По его словам, в результате российского удара пострадала 84-летняя женщина. Медики доставили ее в больницу для оказания необходимой помощи.

Также глава области сообщил о повреждении частных домов.

"По предварительной информации, у них могут быть заблокированы люди", - отметил Ганжа.

На месте атаки работают все необходимые экстренные службы.

Пока информация о масштабах разрушений и возможном количестве людей, остающихся в поврежденных домах, уточняется.

Напомним, что в Киеве после атаки РФ закрыли две станции метро: как будут курсировать поезда

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