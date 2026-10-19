Россияне ударили по Днепру: повреждены дома, под завалами могут быть люди

Днепр

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Российские войска нанесли удар по Днепру 19 октября. В результате атаки повреждены частные жилые дома. По предварительной информации, внутри могут находиться заблокированные люди.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

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По его словам, в результате российского удара пострадала 84-летняя женщина. Медики доставили ее в больницу для оказания необходимой помощи.

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Также глава области сообщил о повреждении частных домов.

"По предварительной информации, у них могут быть заблокированы люди", - отметил Ганжа.

На месте атаки работают все необходимые экстренные службы.

Пока информация о масштабах разрушений и возможном количестве людей, остающихся в поврежденных домах, уточняется.

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