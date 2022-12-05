Россияне ударили по домам мирных жителей Херсонщины: в результате обстрелов погибли два человека

За минувшие сутки, 4 декабря, в результате российских обстрелов Херсонщины погибли двое мирных жителей.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.



По его словам, российские оккупанты 27 раз обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области рашисты атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов и танков.



Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Российские снаряды попали в дома херсонцев и другую гражданскую инфраструктуру города.



"К сожалению, минувшие сутки не обошлись без жертв среди гражданского населения. Из-за российских обстрелов двое жителей Херсонщины погибли", — проинформировал Янушевич.

Обстрел Херсона

Оккупанты интенсивно обстреливают Херсон. В британской разведке отметили, что освобожденный украинскими войсками город остается уязвимым, поскольку есть в радиусе действия российской артиллерии, которая ежедневно бьет по городу, в том числе из РСЗО "Град".

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 21 ноября призвала жителей Херсона эвакуироваться из города на период зимы.

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