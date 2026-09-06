Россияне ударили по домам Запорожья: стало известно о жутких масштабах разрушений

Обстрел Запорожья / Иллюстративное фото / © Запорожская ОВА

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В Запорожье россияне нанесли ряд ударов 5 сентября. Повреждены 52 жилых дома.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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«В результате вражеских ударов 5 сентября в Запорожье повреждены 52 жилых дома», — сообщил Иван Федоров.

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По его словам, среди поврежденного жилья — 21 многоэтажка и 31 частный дом.

Коммунальные и аварийные службы продолжают ликвидировать последствия атаки. Половина необходимых работ уже выполнена.

Напомним, в Запорожье количество пострадавших в результате атаки российских дронов возросло до шести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Воздушная тревога из-за угрозы БпЛА длилась более двух часов. Последствия атаки уточнялись.

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