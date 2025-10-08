- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 214
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по дому на Сумщине и тяжело ранили 4-летнюю девочку
Российская атака на Сумскую область привела к ожогам и тяжелому состоянию четырехлетней девочки. Врачи борются за ее жизнь.
Российский дрон попал в жилой дом в селе Краснопольской громады Сумской области. Из-за вражеского удара пострадала целая семья, в частности четырехлетняя девочка.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Из-за попадания дрона в дом в пострадала семья. Четырехлетняя девочка получила серьезные ожоги и находится в тяжелом состоянии. Ее маму и бабушку госпитализировали.
Врачи борются за жизнь ребенка и решается вопрос о перевозке девочки в «Охматдет».
«Сил, выдержки и скорейшего выздоровления всей семье», — отметил глава ОВА.
Напомним, в ночь на 8 октября российские войска атаковали Украину 183 ударными дронами. Больше всего досталось Днепропетровской, Черниговской и Сумской областям. Силы ПВО обезвредили 154 вражеских дрона. В то же время зафиксировано попадание 22 БпЛА на 11 локациях.