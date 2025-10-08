Россияне ударили по дому на Сумщине и тяжело ранили 4-летнюю девочку

Российские дроны «Шахед» / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Российский дрон попал в жилой дом в селе Краснопольской громады Сумской области. Из-за вражеского удара пострадала целая семья, в частности четырехлетняя девочка.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Из-за попадания дрона в дом в пострадала семья. Четырехлетняя девочка получила серьезные ожоги и находится в тяжелом состоянии. Ее маму и бабушку госпитализировали.

Врачи борются за жизнь ребенка и решается вопрос о перевозке девочки в «Охматдет».

«Сил, выдержки и скорейшего выздоровления всей семье», — отметил глава ОВА.

Напомним, в ночь на 8 октября российские войска атаковали Украину 183 ударными дронами. Больше всего досталось Днепропетровской, Черниговской и Сумской областям. Силы ПВО обезвредили 154 вражеских дрона. В то же время зафиксировано попадание 22 БпЛА на 11 локациях.