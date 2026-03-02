Россияне ударили по дому в Одессе: что известно

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

Российские войска ударили дроном по частному дому в Одессе. Разразился пожар.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Как отмечается, на месте работают все соответствующие службы.

«Информация о погибших и пострадавших пока не поступала», — детализировал чиновник.

Жителей призвали находиться в безопасных местах к отбою воздушной тревоги.

Ранее оккупанты атаковали Одессу, применив беспилотники. В результате удара повреждены жилые дома, учебное заведение и объекты энергетической инфраструктуры. Несколько человек пострадали — одного госпитализировали с ожогами, еще одному оказали медицинскую помощь на месте. В Одессе возникли пожары, разрушение частных домов, гаражей и автомобилей, также повреждена газовая труба.

Стало известно, что под удар попал энергетический объект ДТЭК. В регионе наблюдается сложная ситуация с электроснабжением.

