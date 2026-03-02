- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 795
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по дому в Одессе: что известно
Утром 2 марта армия РФ атаковала Одессу.
Российские войска ударили дроном по частному дому в Одессе. Разразился пожар.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Как отмечается, на месте работают все соответствующие службы.
«Информация о погибших и пострадавших пока не поступала», — детализировал чиновник.
Жителей призвали находиться в безопасных местах к отбою воздушной тревоги.
Ранее оккупанты атаковали Одессу, применив беспилотники. В результате удара повреждены жилые дома, учебное заведение и объекты энергетической инфраструктуры. Несколько человек пострадали — одного госпитализировали с ожогами, еще одному оказали медицинскую помощь на месте. В Одессе возникли пожары, разрушение частных домов, гаражей и автомобилей, также повреждена газовая труба.
Стало известно, что под удар попал энергетический объект ДТЭК. В регионе наблюдается сложная ситуация с электроснабжением.