Россияне ударили по энергетическому объекту на севере: обесточен ряд городов

Столб дыма

Россияне ночью 13 апреля атаковали энергообъект в Черниговском районе. Вспыхнул пожар.

Об этом сообщает глава Черниговской ОВД Вячеслав Чаус.

Предварительно, враг попал дроном типа «Герань». На месте, где есть попадания, начался пожар.

«Ряд населенных пунктов обесточен. Энергетики работают — постепенно заживляют абонентов», — сообщил чиновник.

Он акцентировал, что пасхальное перемирие завершилось ударом по нашей энергетике.

«В течение недели были обстрелы. Нашим защитникам удалось сбить 52 вражеских дрона. Благодарю тех, кто на страже», — добавил Чаус.

Как мы писали, в результате ночной атаки РФ на Черниговщине был поврежден энергообъект — без света остались более 12 тысяч абонентов. Удар произошел в Черниговском районе после завершения так называемого «Пасхального перемирия», вероятно, с применением дронов. Отмечалось, что энергетики смогут приступить к аварийно-восстановительным работам только после стабилизации ситуации безопасности.