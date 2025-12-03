- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 188
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по энергетическому объекту в Одесской области: какие последствия
Россияне продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Одесской области.
Армия РФ 2 декабря ударила дронами по объекту энергетической инфраструктуры в Одесском районе. Вспыхнул пожар, повреждено оборудование.
Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
«К сожалению, ранение получил работник предприятия, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь», — констатировал чиновник.
Возгорание было оперативно ликвидировано спасателями, сейчас продолжаются работы по устранению последствий атаки.
Правоохранители фиксируют очередное преступление РФ против мирного населения Одесской области.
Напомним, ночью 2 декабря Россия также атаковала Одесскую область. Есть повреждения:
энергетического объекта;
административного здания;
отдельных домохозяйств частного сектора
«Воспламенение оперативно ликвидировали спасатели, однако атака привела к перебоям с электричеством. Информация о погибших и пострадавших не поступала», — говорится в сообщении ГСЧС.