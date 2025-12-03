ТСН в социальных сетях

Украина
Россияне ударили по энергетическому объекту в Одесской области: какие последствия

Россияне продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Одесской области.

Катерина Сердюк
Энергетика

Энергетика / © Министерство энергетики и угольной промышлености

Армия РФ 2 декабря ударила дронами по объекту энергетической инфраструктуры в Одесском районе. Вспыхнул пожар, повреждено оборудование.

Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

«К сожалению, ранение получил работник предприятия, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики оказывают необходимую помощь», — констатировал чиновник.

Возгорание было оперативно ликвидировано спасателями, сейчас продолжаются работы по устранению последствий атаки.

Правоохранители фиксируют очередное преступление РФ против мирного населения Одесской области.

Напомним, ночью 2 декабря Россия также атаковала Одесскую область. Есть повреждения:

  • энергетического объекта;

  • административного здания;

  • отдельных домохозяйств частного сектора

«Воспламенение оперативно ликвидировали спасатели, однако атака привела к перебоям с электричеством. Информация о погибших и пострадавших не поступала», — говорится в сообщении ГСЧС.

