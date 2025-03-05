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Россияне ударили по энергетике Одесской области: в ДТЭК рассказали о последствиях

Россияне ударили по энергетике Одесской области: в ДТЭК рассказали о последствиях

Россияне ударили по энергетике Одесской области. Фото: X (Twitter)

Энергетики готовятся к аварийно-восстановительным работам.

Вечером во вторник, 4 марта, враг совершил еще одну атаку на энергетический объект ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Это уже четвертый удар по энергосистеме региона за последние две недели.

"Только что энергетики получат разрешение от спасателей, начнут аварийно-возобновляемые работы", — отметили в компании.

В ОВА отметили, что по состоянию на утро в Одессе тепло- и водоснабжение функционируют в обычном режиме. Энергетики постоянно работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по Павлограду.

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