Украина
235
Россияне ударили по энергетике в нескольких регионах Украины: какая ситуация с отключениями

Из-за атак России обесточены потребители на Одесчине, Донетчине, Харьковщине и Днепропетровщине.

Катерина Сердюк
Отключение света

Отключение света / © Pixabay

Армия РФ 2 декабря нанесла удары по объектам энергетики в нескольких регионах. Применяются повременные отключения.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Как сообщили энергетики, там, где это позволяет ситуация безопасности, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалисты прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее починить пораженное оборудование и заживить абонентов.

«Укрэнерго» констатировало, что в настоящее время сохраняется потребность в ограничении потребления. Так, будут действовать почасовые отключения в объеме от 0,5 до 3 очередей, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Украинцам напоминают о важности экономного потребления электроэнергии.

Ранее мы сообщали, какие графики будут действовать в Украине 2 декабря. Информацию обновили жителям Киева и Киевщины, Сумщины, Харьковщины, Днепропетровщины, Кировоградщины, Черкасщины, Одесчины, Ровенщины, Львовщины. Подробности — в материале ТСН.ua.

