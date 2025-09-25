ТСН в социальных сетях

Россияне ударили по энергетике Винницкой области

Взрывы раздались в регионе ночью.

Игорь Бережанский
Ударный БпЛА

Ударный БпЛА / © Associated Press

В ночь на среду, 25 сентября, российские оккупационные войска совершили атаку по энергетической инфраструктуре Винницкой области.

Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

«Враг атаковал критическую инфраструктуру Винницкой области. Есть попадание в объекты энергетики», — заявила она.

По словам Заболотной, на утро информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 25 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что Россия пытается повлечь за собой массовые отключения электроэнергии в Украине накануне зимы.

