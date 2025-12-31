Россияне ударили по энергообъектам в одной из областей: повреждения существенные

Атак на объект энергетики. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

В ночь на среду, 31 декабря, российские войска снова ударили по энергетическим объектам Одесской области. В результате атаки возникли существенные повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Одесчина: враг снова ударил по энергетике. Ночью Россия атаковала два энергообъекта ДТЭК", — подчеркнули в компании.

Реклама

По данным энергетиков, повреждения инфраструктуры значительные. Восстановление оборудования до работоспособного состояния потребует времени.

По данным ДТЭК, только в течение декабря россияне значительно повредили десять подстанций в Одесской области. С начала 2025 года было атаковано 25 энергетических объектов области.

Напомним, ночью российская армия ударила по Одессе беспилотниками. Атака РФ парализовала крупный областной центр . В части города отсутствует электроснабжение, возникли проблемы с водой и теплом. Также повреждены жилые дома и инфраструктура.

В Одессе количество пострадавших из-за дроновой атаки возросло до шести — это трое детей и трое взрослых. Почти все пострадавшие — обитатели многоэтажки, куда попал дрон. Вспыхнул масштабный пожар, часть людей успели выбежать из квартир самостоятельно, а некоторых выводили спасатели.

Реклама