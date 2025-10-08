Россияне ударили по энергообъекту: в одной из областей снова отключение света

Отключение света. / © УНИАН

Дополнено новыми материалами

Ночью против 8 октября российская армия атаковала энергетический объект в Нежинском районе Черниговской области. Произошли отключение света : более 4,5 тыс. человек остались без электричества.

Об этом сообщили в "Черниговоблэнерго".

"Снова под прицелом Нежинщина и снова попадание в энергетический объект. Более 4,5 тыс. абонентов без электроснабжения", - подчеркнули энергетики и добавили, что работают над восстановлениями.

Отметим, что сегодня, 8 октября, Черниговской области ввели график почасовых отключений света.

Впоследствии глава областной военной администрации Вячеслав Чаус добавил , что ночью Нежине произошло попадание в объекты железной дороги, а утром – попадание в энергообъект. Именно из-за утренних "прилетов" произошли аварийные отключения света.

Как сообщалось, в результате российских атак усложнено движение поездов Нежинского направления. Сегодня некоторые рейсы курсируют по измененным маршрутам, а некоторые поезда задерживаются в пути.