Россияне ударили по энергообъекту: в одной из областей снова отключение света
В течение дня в Черниговской области действуют графики почасовых отключений света.
Ночью против 8 октября российская армия атаковала энергетический объект в Нежинском районе Черниговской области. Произошли отключение света : более 4,5 тыс. человек остались без электричества.
Об этом сообщили в "Черниговоблэнерго".
"Снова под прицелом Нежинщина и снова попадание в энергетический объект. Более 4,5 тыс. абонентов без электроснабжения", - подчеркнули энергетики и добавили, что работают над восстановлениями.
Отметим, что сегодня, 8 октября, Черниговской области ввели график почасовых отключений света.
Впоследствии глава областной военной администрации Вячеслав Чаус добавил , что ночью Нежине произошло попадание в объекты железной дороги, а утром – попадание в энергообъект. Именно из-за утренних "прилетов" произошли аварийные отключения света.
Как сообщалось, в результате российских атак усложнено движение поездов Нежинского направления. Сегодня некоторые рейсы курсируют по измененным маршрутам, а некоторые поезда задерживаются в пути.