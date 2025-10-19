- Дата публикации
- Категория
- Украина
Россияне ударили по энергосистеме: тысячи абонентов в Украине остались без света
Россияне разрушили важный объект инфраструктуры в Черниговской области.
Российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Черниговщины. Мощная атака повлекла за собой серьезные разрушения энергообъекта, расположенного в Корюковском районе.
Об этом сообщает телеграмм-канал «Новости Черниговщины» со ссылкой на данные АО «Черниговоблэнерго».
По официальной информации, в результате обстрела энергообъект получил масштабные повреждения. Без электроснабжения осталось около 55 тысяч потребителей.
«Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты энергокомпании приступят к аварийно-восстановительным работам», — говорится в сообщении «Черниговоблэнерго».
Напомним, атака на Чернигов 17 октября привела к повреждению подвижного состава и прокуратура уже начала досудебное расследование военного преступления.
Ранее уже говорилось, что РФ «выносит» одну область — Черниговскую, чтобы не разбрасывать ресурсы. Однако следующими могут стать Сумы и Харьков. Об этом заявил волонтер и военный инструктор Роман Доник.