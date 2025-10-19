ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
144
Время на прочтение
1 мин

Россияне ударили по энергосистеме: тысячи абонентов в Украине остались без света

Россияне разрушили важный объект инфраструктуры в Черниговской области.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
Россияне ударили по энергосистеме: тысячи абонентов в Украине остались без света

Россияне атаковали энергообъект на Черниговщине / © ТСН.ua

Российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Черниговщины. Мощная атака повлекла за собой серьезные разрушения энергообъекта, расположенного в Корюковском районе.

Об этом сообщает телеграмм-канал «Новости Черниговщины» со ссылкой на данные АО «Черниговоблэнерго».

По официальной информации, в результате обстрела энергообъект получил масштабные повреждения. Без электроснабжения осталось около 55 тысяч потребителей.

«Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты энергокомпании приступят к аварийно-восстановительным работам», — говорится в сообщении «Черниговоблэнерго».

Напомним, атака на Чернигов 17 октября привела к повреждению подвижного состава и прокуратура уже начала досудебное расследование военного преступления.

Ранее уже говорилось, что РФ «выносит» одну область — Черниговскую, чтобы не разбрасывать ресурсы. Однако следующими могут стать Сумы и Харьков. Об этом заявил волонтер и военный инструктор Роман Доник.

Дата публикации
Количество просмотров
144
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie