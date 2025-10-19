Россияне ударили по энергосистеме: тысячи абонентов в Украине остались без света

Россияне атаковали энергообъект на Черниговщине / © ТСН.ua

Российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Черниговщины. Мощная атака повлекла за собой серьезные разрушения энергообъекта, расположенного в Корюковском районе.

Об этом сообщает телеграмм-канал «Новости Черниговщины» со ссылкой на данные АО «Черниговоблэнерго».

По официальной информации, в результате обстрела энергообъект получил масштабные повреждения. Без электроснабжения осталось около 55 тысяч потребителей.

«Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты энергокомпании приступят к аварийно-восстановительным работам», — говорится в сообщении «Черниговоблэнерго».

Напомним, атака на Чернигов 17 октября привела к повреждению подвижного состава и прокуратура уже начала досудебное расследование военного преступления.

Ранее уже говорилось, что РФ «выносит» одну область — Черниговскую, чтобы не разбрасывать ресурсы. Однако следующими могут стать Сумы и Харьков. Об этом заявил волонтер и военный инструктор Роман Доник.