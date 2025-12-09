- Дата публикации
Россияне ударили по газовой инфраструктуре: повреждено критически важное оборудование
В результате российской атаки произошли значительные разрушения.
Утром вторника, 9 декабря, российская армия атаковала ударными беспилотниками объекты газовой инфраструктуры. Прошло без пострадавших.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.
"Под ударом оказалось критически важное оборудование, обеспечивающее бесперебойное газоснабжение для населения", - отметили в ведомстве.
В результате российской атаки произошли разрушения на объектах. В настоящее время на месте работают спасатели и необходимые службы, которые ликвидируют последствия атаки и готовятся к возобновлению работы поврежденных объектов.
Напомним, РФ ежедневно совершает атаки на энергетику Украины. Директор Центра исследований энергетики (ЦДЭ) Александр Харченко заявляет, что энергетическая сохранность страны оказалась под опасностью. Недостаточно ресурсов для усиления безопасности энергообъектов перед новыми возможными атаками.