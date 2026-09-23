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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне ударили по городу на западе Украины: что известно о последствиях попаданий

По данным местных властей, обошлось без травмированных местных жителей. В то же время есть повреждение имущества.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрывы.

Взрывы. / © Associated Press

В среду, 23 сентября, российский реактивный беспилотник атаковал инфраструктурный объект в Ковеле на Волыни. В результате атаки повреждено частное имущество.

Об этом сообщил мэр Ковеля Игорь Чайка.

«Ковель в очередной раз подвергся вражескому удару беспилотниками. Сегодня есть попадание в объект инфраструктуры», — сообщил мэр.

В то же время заместитель городского головы Ковеля Тарас Яковлев в комментарии «Суспільному» добавил, что есть повреждение частного имущества. В частности, окон и крыш. По его словам, люди не пострадали.

Заметим, воздушную тревогу желтого уровня в районе Ковеля объявили в 07:59. Она продолжалась до 08:21. В Воздушных силах предупреждали о движении реактивного БпЛА в сторону Волынской области.

Напомним, с вечера 22 сентября РФ массированно атакует Украину беспилотниками. В течение ночи оккупанты запустили 161 ударный БпЛА Shahed, из которых 82 были реактивными. Силы ПВО уничтожили около 120 воздушных целей. Тем не менее, произошли попадания.

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