Россияне ударили по горсовету в одной из областей: что известно

Пожар в городском совете в Прилуках

Сегодня, 7 апреля, российская армия атаковала Прилуки в Черниговской области. В результате обстрела произошло возгорание в здания городского совета. Кроме того, в городе фиксируют другие прилеты БпЛА. Есть потерпевшие.

Об этом сообщили корреспонденты «Общественного» .

По данным издания, оккупанты атаковали центр города. В результате атаки горит здание Прилукского горсовета.

Что известно об атаке на Прилуки

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус подтвердил удар россиян по админзданию в Прилуках.

«Сегодня утром агрессор атаковал админздания в Новгороде-Северском и Прилуках. На месте ударов – пожары», – подчеркнул он.

В то же время руководитель Прилуцкой РВА Владимир Чернов в комментарии «Общественному» сообщил, что всего в городе зафиксированы по меньшей мере три «прилета» беспилотников.

Один из ударов произошел по зданию Прилукского городского совета. Еще два – по другим гражданским объектам администрации», – проинформировал чиновник.

Оккупанты ударили по центру Прилук на Черниговщине. / © Управление ДСНС в Черниговской области

Что известно о пострадавших

Владимир Чернов сообщил, что в результате ударов по Прилукам ранения получили по меньшей мере пять человек. По предварительным данным, среди работников городского совета пострадавших нет.

«Известно, по меньшей мере, о пяти травмированных с ожоговыми повреждениями, один человек находится в тяжелом состоянии», — сообщил чиновник.

Атака на Прилуки

В Прилуцком районе воздушная тревога продолжалась с 09:41 до 10:20. Военные предупреждали о БПЛА из Сумской области курсом на Черниговщину. Впоследствии в Прилуках раздались три взрыва.

Напомним, утром 7 апреля РФ ударила по автобусу с людьми прямо на остановке в Никополе. Атака FPV-дроном произошла в час пик, когда маршрутка подъезжала к остановке. В результате удара погибли по меньшей мере три человека. Кроме того, ранены 16 человек.