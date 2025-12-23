ТСН в социальных сетях

Украина
387
1 мин

Россияне ударили по гражданскому судну в порту Одессы: что известно

Судно под флагом Ливана перевозило украинскую сою.

Светлана Несчетная
Морской порт Одессы

Морской порт Одессы / © instagram.com/odessa_sea_port

Россияне ударили по гражданскому судну в порту Одессы.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram.

Как отметил министр, судно под флагом Ливана перевозило украинскую сою.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что россияне били по энергетической, портовой, гражданской и транспортной инфраструктуре региона.

Ранее сообщалось, что РФ хочет изолировать юг и Одессу. Российская армия целенаправленно уничтожает логистическую инфраструктуру области. В частности, накануне вечером оккупанты нанесли баллистический удар по портовой инфраструктуре. Погибли восемь человек.

