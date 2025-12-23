- Дата публикации
Россияне ударили по гражданскому судну в порту Одессы: что известно
Судно под флагом Ливана перевозило украинскую сою.
Россияне ударили по гражданскому судну в порту Одессы.
Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram.
Как отметил министр, судно под флагом Ливана перевозило украинскую сою.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Напомним, ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что россияне били по энергетической, портовой, гражданской и транспортной инфраструктуре региона.
Ранее сообщалось, что РФ хочет изолировать юг и Одессу. Российская армия целенаправленно уничтожает логистическую инфраструктуру области. В частности, накануне вечером оккупанты нанесли баллистический удар по портовой инфраструктуре. Погибли восемь человек.