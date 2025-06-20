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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россияне ударили по Харьковщине дронами: есть пострадавшие, среди них дети (фото)

Ночная атака россиян дронами по Харькову вызвала масштабные пожары.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Последствия российской атаки по Харькову 20 июня

Последствия российской атаки по Харькову 20 июня

В ночь на 20 июня российские войска в очередной раз ударили по Харькову и области применив ударные дроны. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних девушек.

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.

В результате атаки пострадали Шевченковский и Основянский районы областного центра, а также населенные пункты в пригороде.

Предварительно известно, что за помощью к медикам обратились четверо гражданских. Среди пострадавших — две девочки, 12 и 17 лет.

В результате ударов вспыхнули пожары в четырех разных местах. В Харькове загорелась крыша шестиэтажного недостроенного дома — огонь охватил около тысячи квадратных метров. Также горела хозяйственная постройка. А на территории одного из гражданских предприятий сгорели три ангара — общая площадь возгорания достигла 1500 м².

Кроме этого, обломками повредило жилые дома и несколько легковых автомобилей.

На местах работали спасатели ГСЧС, сотрудники Национальной полиции, пожарные местных пожарных команд, медики и коммунальные службы. Также психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.

Последствия российской атаки по Харькову 20 июня

Последствия российской атаки по Харькову 20 июня

Последствия российской атаки по Харькову 20 июня

Последствия российской атаки по Харькову 20 июня

Последствия российской атаки по Харькову 20 июня

Последствия российской атаки по Харькову 20 июня

Напомним, 20 июня Россия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. Зафиксировано более 10 попаданий, возникли масштабные пожары.

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