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Россияне ударили по Харьковщине дронами: есть пострадавшие, среди них дети (фото)
Ночная атака россиян дронами по Харькову вызвала масштабные пожары.
В ночь на 20 июня российские войска в очередной раз ударили по Харькову и области применив ударные дроны. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних девушек.
Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.
В результате атаки пострадали Шевченковский и Основянский районы областного центра, а также населенные пункты в пригороде.
Предварительно известно, что за помощью к медикам обратились четверо гражданских. Среди пострадавших — две девочки, 12 и 17 лет.
В результате ударов вспыхнули пожары в четырех разных местах. В Харькове загорелась крыша шестиэтажного недостроенного дома — огонь охватил около тысячи квадратных метров. Также горела хозяйственная постройка. А на территории одного из гражданских предприятий сгорели три ангара — общая площадь возгорания достигла 1500 м².
Кроме этого, обломками повредило жилые дома и несколько легковых автомобилей.
На местах работали спасатели ГСЧС, сотрудники Национальной полиции, пожарные местных пожарных команд, медики и коммунальные службы. Также психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.
Напомним, 20 июня Россия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. Зафиксировано более 10 попаданий, возникли масштабные пожары.